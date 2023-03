Venez découvrir ou re-découvrir les savoir-faire des artisans au Village des Métiers d’Art de Desvres Village des Métiers d’Art de Desvres, 1 avril 2023, Longfossé.

Venez découvrir ou re-découvrir les savoir-faire des artisans au Village des Métiers d’Art de Desvres 1 et 2 avril Village des Métiers d’Art de Desvres

Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un évènement culturel de grande ampleur sur les savoir-faire artisanaux en France et en Europe.

A cette occasion, le VMAD ouvrira ses portes le temps d’un week-end les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023.

De nombreux professionnels des métiers d’art vous feront découvrir leur passion autour d’échanges, d’expositions et de démonstrations de savoir-faire avec un large panel des matières utilisées et travaillées.

11 créateurs résidents du VMAD ouvrent les portes de leurs ateliers.

9 artisans d’art invités présentent leurs créations autour de démonstrations de savoir-faire.

Ouverture au public

Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h30 à 18h.

Durant ces deux journées, venez assister à différentes démonstrations de savoir-faire comme :

– travail de la forge, découpes avec la scie à chantourner (le samedi uniquement)

– couture à la main sur cuir (le dimanche uniquement)

– Et en plus durant tout le week-end : tournage sur bois, couture sur carnet et application de dorure, couture pour abat-jour, sculptures sur bois de cervidés et ivoire végétal, tournage de pièces en argile, coulage dans des moules en plâtre, gravure sur lino avec empreinte dans la terre, gravure taille douce sur zinc, Mini-ateliers de gravure sur tétra-pack et rhénalon

Les artisans-créateurs résidents du VMAD vous accueillent dans leurs ateliers :

Atelier 1 : Lucas Lintz, menuisier, 07 81 51 60 74

Atelier 2 : Emmanuel Dorius, coutelier, 06 44 15 14 77

Atelier 3 : Pierre Gressier, graveur, 06 77 52 78 22

Pascal Vennin, bijoutier, 06 31 00 76 89

Atelier 5 : Alexandre Guffroy, designer, 06 78 16 51 20

Atelier 7 : Marion Leporcq, céramiste, 06 46 23 36 55

Atelier 8 : Julien Magnier, menuisier-ferronnier, 06 60 13 17 40

Atelier 9 : Suzanne Plomb, relieure d’art, 06 01 15 30 70

Atelier 10 : Stéphanie Fournier, menuisier créateur, 06 74 72 33 38

Atelier Sas : Anicet Delattre, céramiste, 06 81 85 90 90

Atelier Carport : César Labrador, tourneur sur bois, 06 20 67 64 75

Les artisans-créateurs invités vous présentent leurs savoir-faire :

1. Atelier Akané, Nicole Fraysse, graveuse

2. Atelier déco, Marie-Jo Cadart, abat-jouriste

3. Bourrellerie de Chloé, Chloé Brand, sellier-harnacheur (le dimanche uniquement)

4. Burghgraeve B Arts & Cérami’k, Bernard Burghgraeve, céramiste – sculpteur

5. Céline Création, Céline D’Hespel, peintre sur porcelaine

6. Eve Lagarde, céramiste

7. Ferronnerie Caux Gérard, Gérard Caux, ferronnier (le samedi uniquement)

8. H-Wood, Honorine Villers, artisan chantourneur (le samedi uniquement)

9. Komangberuk, Nyoman Bujana, sculpteur sur ivoire végétal et bois de cervidés

Village des Métiers d’Art de Desvres 5189 chaussée brunehaut 62240 Longfossé Longfossé 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/VMADesvres/?locale=fr_FR »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vmad.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.21.99.60.20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@vmad.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

métiers d’art artisans

Village des Métiers d’Art de Desvres