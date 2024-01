Village des Fresques – 2e édition Académie du Climat Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 15h30 à 18h30

.Tout public. A partir de 15 ans. gratuit

Mobilité, finance, numérique, sexisme, diversité… Grâce à ces ateliers de fresques vous allez comprendre, de façon ludique autour de jeux de cartes, les causes, conséquences et enjeux de ces problématiques et aussi dégager ensemble des pistes d’actions individuelles et collectives ! Ces ateliers « Fresques » sont pour toutes et tous, ils ne demandent pas de connaissances particulières.

L’Académie du Climat a organisé ce Village de Fresque en partenariat avec Low Carbon France.

Prévoyez d’arriver si possible 10 minutes avant, afin de démarrer ensemble

Fresque de l’économie circulaire Cet atelier collaboratif permet de comprendre les enjeux de transformation de notre système de production-consommation « linéaire » vers un modèle plus vertueux : l’économie « circulaire ». Objectif : remettre au centre la question de l’utilisation des ressources naturelles et la gestion des externalités, déchets et pollutions, générées par nos modes de vie. Découvrez comment activer ce nouveau modèle circulaire ! de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Atelier 2tonnes Les participants explorent le futur en équipe et trouvent comment limiter le changement climatique en atteignant les 2tonnes éq. CO2 par personne d’ici à 2050. La plateforme interactive permet de vivre en accéléré les 30 prochaines années, et de choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle de la France, pour une compréhension ludique et systémique des enjeux de la transition bas-carbone. de 15h30 à 18h30 – Pour tout le monde – Inscription recommandée cliquez ici – 15 places

Fresque de la diversité co-créée par l’ESSEC Business School et la société Belugames Serious game original et dynamique, cet atelier, expérientiel et interactif, permet la conscientisation sans culpabilisation, de nos biais, du fonctionnement de notre cerveau, des discriminations toujours à l’œuvre au 21e siècle et de leurs conséquences afin d’aller, tous ensemble, vers une société et des organisations plus inclusives. Les participants abordent ensemble, en intelligence collective, de nombreux sujets et questionnements pour une société plus inclusive et qui accueille avec joie les forces de la diversité. de 15h30 à 18h30 – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Fresque de la mobilité proposée par les Shifters, l’association de soutien du think tank The Shift Project Cet atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité des personnes fait la part belle aux leviers d’action que chacun peut actionner : particulier, entreprise, collectivité. Pour les novices comme pour les experts, il permet de mieux comprendre comment adopter individuellement et collectivement une mobilité plus sobre et pour conclure de façon fun et inspirante, lors d’un jeu de rôle vous devenez « coach mobilité » et aidez plusieurs familles à adopter des pratiques moins carbonées ! de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Fresque du numérique Vous n’arrivez pas à vous séparer de votre téléphone ? Vous hésitez à acheter un nouvel ordinateur ? Ou vous souhaitez simplement comprendre les enjeux environnementaux du numérique ? Dans cet atelier venez comprendre en équipe et de manière ludique les enjeux environnementaux du numérique, ouvrir des discussions et explorer les actions possibles à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable. Vous découvrirez les ordres de grandeur et apprendrez que supprimer ses mails n’est pas forcément le geste qui a le plus d’impact. de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici– 16 places

Fresque du sexisme C’est une expérience ludique et collaborative qui vise à décortiquer le système sexiste dans le but de contribuer à une société plus égalitaire. Comment ? Par la pédagogie puis la mise en action. de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places



Fresque du textile Découvrez les dessous de cette industrie, des matériaux utilisés et de leurs impacts, de sa chaine de valeur, ainsi que des impacts liés à cette industrie, et enfin les alternatives pour une mode durable ! de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Fresque du sol Pour comprendre ce qu’est un sol, comment il se forme et quelles fonctions écologiques découlent de ses propriétés pour ensuite découvrir l’ensemble des services que l’on en retire, les menaces qui limitent ces services dans le temps et l’espace et les actions que l’on peut engager pour préserver le fonctionnement des sols… de 15h30 à 18h30 – dès 16 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 8 places

Fresque des déchets Un déchet c’est un concept qui nous semble bien familier, et pourtant ! Les déchets de notre poubelle ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Cet atelier vous propose de découvrir l’impact de différentes étapes de la gestion des déchets et de ses implications. Il permet de découvrir la complexité de leur traitement, ce qu’ils deviennent et leur impact sur l’environnement. de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Fresque de la finance Cet atelier a pour objectif de sensibiliser au rôle de la finance pour la transition socio-écologique et faire réfléchir le citoyen sur les leviers d’action, à son échelle et quel que soit son niveau de connaissance initial, et à une échelle collective. de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 8 places

Fresque des limites planétaires proposée par 1er degré Climat, biodiversité, cycle de l’eau, acidification des océans… Les enjeux environnementaux sont nombreux et il y a de quoi s’y perdre. Il vous proposé de prendre du recul pour comprendre ce qui rend notre planète Terre habitable… Découvrez les 9 frontières planétaires, cartographier et relier les grandes questions écologiques pour considérer la question écologique dans son ensemble. de 15h30 à 18h30 – dès 18 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 10 places

Fresque des Nouveaux Récits Pour faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tou·te·s en facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits afin d’« empouvoirer » les pionnier·ère·s de la transition. de 15h30 à 18h30 – dès 16 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Fresque Océane Cet atelier sensibilise aux enjeux liés à l’Océan et aux impacts de nos activités sur cet écosystème afin de donner des clés pour agir ! de 15h30 à 18h30 – dès 15 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 14 places

Fresque de la construction En partant de nos besoins pour se loger, se divertir, se chauffer… cet atelier donne une vision globale sur le secteur de la construction et montre l’impact sur notre environnement (climat, ressources, pollution…). Puis, il met en avant les pistes d’actions pour un secteur du bâtiment plus soutenable. de 15h30 à 18h30 – dès 16 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 10 places

Jeu du système La prospérité et la stabilité pour tous sont-elles compatibles avec les limites planétaires ? Le Jeu du Système propose un parcours en trois étapes pour saisir les données essentielles sur ces problématiques et examiner des pistes de solutions, leurs atouts et leurs limites. de 15h30 à 18h30 – dès 16 ans – Inscription recommandée cliquez ici – 16 places

Les inscriptions sont recommandées mais si vous n’êtes pas inscrit.e, en venant sur place vous trouverez probablement une place au sein d’une des nombreuses fresques !

