FADAS DU MONDE: BAL KONSÈR DÉCHAÎNÉ – CIE DIFÉ KAKO – CHANTAL LOÏAL Village des Fadas du Monde Martigues, 6 août 2023, Martigues.

FADAS DU MONDE: BAL KONSÈR DÉCHAÎNÉ – CIE DIFÉ KAKO – CHANTAL LOÏAL Dimanche 6 août, 21h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Le Bal Konsèr Déchaîné invite le public à rejoindre le projet, à travers un spectacle protéiforme et convivial aux influences afro antillaises mené par l’Orchestre live Difé Kako, les choristes et les danseurs de la compagnie. Ainsi, le public devient ambassadeur de la danse, la tradition rencontre la modernité et les couleurs des quadrilles, des contre danses, du hip hop, de la kizumba et du zuèt se mêlent pour que les danses soient à voir, à découvrir et à danser, pour tous, dans le jardin de Ferrières.

À partir du mercredi 2 août, chaque soir, à 20h, la compagnie Difé Kako animera un atelier danse sur la place du jardin de Ferrières.

Village des Fadas du Monde Place des Aires 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T21:00:00+02:00 – 2023-08-06T23:00:00+02:00

