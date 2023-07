Village des Fadas du Monde. Putsch Street Band Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde. Putsch Street Band Village des Fadas du Monde Martigues, 6 août 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Putsch Street Band Dimanche 6 août, 19h30 Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Créé en 2018, le « Putsch Street Band », basé à Châteauneuf-les-Martigues, anime régulièrement divers évènements de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le « Putsch Street Band » c’est la rencontre de dix musiciens issus du jazz, de l’harmonie ou de la fanfare, rompus à l’animation musicale, musique de rue, mais aussi à la scène !

Un répertoire éclectique : Blues, Jazz, Latin, New Orleans, Swing, Rock, World, …

Composition : clarinettes, sax alto, sax ténor, trompette, batterie, percus, basse, banjo, accordéon.

Site internet : putschstreetband.com

Facebook : PutschStreetBand Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://putschstreetband.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/PutschStreetBand »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T19:30:00+02:00 – 2023-08-06T20:30:00+02:00

2023-08-06T19:30:00+02:00 – 2023-08-06T20:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/