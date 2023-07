Village des Fadas du Monde. Le petit roi Hamza – Cie Les Ponts Levants Théâtre Village des Fadas du Monde Martigues, 6 août 2023, Martigues.

Présentation

Notre héros Hamza et le narrateur Noa qui joue à lui tout seul une douzaine de personnages : Il raconte, commente, fait de la divination, rappelle le passé, fait surgir des fantômes, se bat, sert de maître-nageur, traverse la Méditerranée sur une barque de fortune, joue le patron armateur du port, chasse Hamza, prend pitié de lui, essaie de le tromper, provoque une bagarre, finit par se fâcher, se moque, le retient, le pousse, l’encourage, le guide, lui apprend à faire du feu, etc.

Le récit, lui, suit 7 épisodes en 3 mouvements avec ouverture et épilogue et met à l ‘oeuvre l’itinéraire épique d’un enfant d’aujourd’hui chassé de son village en feu, fuyant seul, traversant forêts, déserts, mers, grimpant sur un camion de passage, déboulant dans un camp, s’en échappe…

à suivre… jusqu’à nos rives méditerrannéenes. Spectacle à la fois drôle, émouvant, dur et mené au rythme des coeurs qui battent : terreur, joie, tristesse, émerveillement, illusion, déception, rire… Hamza a beau être petit, il rencontre dans son périple les grands enjeux de notre monde d’aujourd’hui .

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-08-06T17:30:00+02:00 – 2023-08-06T18:30:00+02:00

