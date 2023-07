Village des Fadas du Monde. TRAID & YERSA Village des Fadas du Monde Martigues, 5 août 2023, Martigues.

Village des Fadas du Monde. TRAID & YERSA Samedi 5 août, 23h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

La cuisine polonaise ? La philatélie ? Le curling féminin ?

Non ! Rien de tout ça mais bien le rap comme dénominateur commun à Traid et Yersa, 2 trentenaires originaires d’Istres (France), actifs dans la culture Hip Hop depuis une quinzaine d’année maintenant.

Comme une parenthèse ouverte dans leur parcours musicaux respectifs, leur 1er E.P commun (« Les 16 Disparus ») sortira en 2017. Une collaboration si naturelle et passionnante qu’elle donnera naissance à un nouvel opus (Route d’IMAGO) dont la sortie est désormais prévue pour la rentrée 2022.

Enfants des 90’s bercés par les classiques des précurseurs du mouvement, les 2 artistes ont évités l’écueil de figer leurs propositions dans le temps : difficile de leur coller l’étiquette old school au vu de leurs productions actuelles, toujours plus modernes et innovantes.

Aucune limite fixée, aucun code à respecter pour un terrain de jeu infini. Oui, toute inspiration est bonne à prendre pour ces 2 amateurs de voyages, inspiration injectée dans leur musique par doses soigneusement calculées pour que l’alchimie sonore se crée.

Qu’ils se jouent des codes culturels ou de leurs propres travers, l’idée est bien d’aborder des sujets sociétaux par le biais de la dérision, surtout, loin de viser ou espérer le consensus et gardant à cœur d’utiliser leur musique comme vecteurs d’opinions et d’émotions.

Véritables mordus de scène, ils ont pu faire leurs armes aux côtés d’artistes tels que Lacraps, Vin’s, Nemir ou encore L’Or du Commun. Et c’est donc forts d’un set tantôt posé tantôt explosif qu’ils se préparent à défendre ce nouvel album dans toutes les salles de France et de Navarre.

Les voilà de retours sur la route sans fin, la route d’IMAGO.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T23:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

2023-08-05T23:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00