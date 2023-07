Village des Fadas du Monde. Concert L’1consolable (rap d’animal humain) Village des Fadas du Monde Martigues, 5 août 2023, Martigues.

Village des Fadas du Monde. Concert L’1consolable (rap d’animal humain) Samedi 5 août, 21h45 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Auteur, compositeur et interprète de ses morceaux, L’1consolable rappe, sur de bons vieux breakbeats hip-hop teintés de jazz, de blues ou de soul, la violence d’une société qui la pratique au quotidien tout en la prêtant à ceux qui se retournent contre elle. « Féral », son dernier opus, est le second volet d’un diptyque ouvert en 2020 avec « Sauvage ».

féral: adj. (du latin fera, bête sauvage) Se dit d’une espèce domestique retournée à l’état sauvage.

Au loup répond la panthère, et plutôt que de l’état sauvage retrouvé il est ici question du processus qui y conduit, celui qui permet à un animal humain ou non-humain de s’arracher à son asservissement et de reprendre sa liberté.

Voir le teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T21:45:00+02:00 – 2023-08-05T22:45:00+02:00

