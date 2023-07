Village des Fadas du Monde. Atelier du Goût de Martigues. Notre-Dame des Marins Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde. Atelier du Goût de Martigues. Notre-Dame des Marins Village des Fadas du Monde Martigues, 4 août 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Atelier du Goût de Martigues. Notre-Dame des Marins Vendredi 4 août, 18h30 Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Venez partager avec les habitants du quartier de Notre-Dame des Marins leurs secrets de recettes, pour une rencontre toute conviviale… Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T18:30:00+02:00 – 2023-08-04T20:00:00+02:00

2023-08-04T18:30:00+02:00 – 2023-08-04T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/