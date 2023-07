Village des Fadas du Monde. Ateliers d’écriture rap, avec l’1consolable Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Village des Fadas du Monde. Ateliers d'écriture rap, avec l'1consolable

4 et 5 août

Gratuit, sur inscription

Présentation

Faites l'expérience du rap le temps de quelques heures : venez écrire et poser vos textes sur des instrus avec l'aide du rappeur l'1consolable.

Au programme : rimes, flow et rythme.

Village des Fadas du Monde
Place des Aires, 13500 Martigues
Martigues
13500
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

0442108290

2023-08-04T17:00:00+02:00 – 2023-08-04T19:00:00+02:00

