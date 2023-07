Village des Fadas du Monde. « De la rode à Figuerolles » – Randonnée Ski Découverte Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde. « De la rode à Figuerolles » – Randonnée Ski Découverte Village des Fadas du Monde Martigues, 3 août 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. « De la rode à Figuerolles » – Randonnée Ski Découverte Jeudi 3 août, 17h00 Village des Fadas du Monde Gratuit, sur inscription Présentation Cette randonnée pédestre permettra de découvrir les bords de l’Etang de Berre en traversant le jardin de la Rode.

On découvrira la fontaine de Tholon et son histoire ainsi que celle de Maritima avaticorum.

Le parc de Figuerolles ouvrira certains de ses secrets. Le retour se fera en découvrant des sites de l’histoire de Martigues. Informations pratiques Départ : Fontaine du jardin de Ferrières à 17h

Distance : 9 km

Durée : 4h avec de nombreuses haltes

Nombre de personnes acceptées : 20

À partir de 14 ans

Obligations : port de chaussures fermées, eau, protection pour le soleil.

Inscription au 04 42 10 82 90 Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442108290 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T17:00:00+02:00 – 2023-08-03T21:00:00+02:00

2023-08-03T17:00:00+02:00 – 2023-08-03T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/