Martigues FADAS DU MONDE. Atelier « Balade maritime » Village des Fadas du Monde Martigues, 3 août 2023, Martigues. FADAS DU MONDE. Atelier « Balade maritime » 3 – 5 août Village des Fadas du Monde Gratuit sans inscription Présentation Une « balade maritime » autour de plusieurs ateliers liés au monde marin, pour les petit·es comme pour les plus grand·es. Informations pratiques Gratuit, sans inscription

Renseignements au 04 42 44 34 02

Village des Fadas du Monde
Place des Aires, 13500 Martigues
Martigues 13500 Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-08-03T10:00:00+02:00 – 2023-08-03T12:00:00+02:00

