Village des Fadas du Monde. JEAN-JACQUES LION & THIERRY MASSÉ – Hommage à Claude Nougaro Mardi 1 août, 19h30 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Jean-Jacques Lion et Thierry Massé, en duo acoustique (saxophones/piano), jouent les plus grands morceaux de Claude Nougaro qui nous manquent tant.

Spectacle instrumental où le texte de ce grand poète n’est pas oublié !

Comment est-ce possible ?

Original, à ne pas manquer

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T19:30:00+02:00 – 2023-08-01T20:30:00+02:00

