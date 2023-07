Village des Fadas du Monde. Biquette par la Compagnie 2 L au QintaL Village des Fadas du Monde Martigues, 31 juillet 2023, Martigues.

Lundi 31 juillet, 20h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Elle aurait pu aller voir un psy mais non … Elle préfère s’arrêter dans ce bar de Sotteville et parler à des inconnus : sa boulimie, sa mère, Annie Cordy, Sylvie Vartan, sa mère, sa dentition bancale, ses genoux, sa mère, ses insomnies, sa mère… elle parlera d’elle-même. De son carnet de sa dyslexie, entre 2 verres de vin rouge. Portrait d’une femme burlesque et émouvante qui a besoin de s’exprimer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T20:00:00+02:00 – 2023-07-31T20:45:00+02:00

Vincent Vanhecke