Village des Fadas du Monde. Atelier du Goût de Martigues. Notre-Dame des Marins, Eugénie Cotton et Jeanne Pistoun Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde. Atelier du Goût de Martigues. Notre-Dame des Marins, Eugénie Cotton et Jeanne Pistoun Village des Fadas du Monde Martigues, 31 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Atelier du Goût de Martigues. Notre-Dame des Marins, Eugénie Cotton et Jeanne Pistoun Lundi 31 juillet, 18h30 Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Venez partager avec les habitants et les maison de quartiers de Notre-Dame des Marins, Eugénie Cotton et Jeanne Pistoun leurs secrets de recettes, pour une rencontre toute conviviale… Sur inscription au 04 42 10 82 90

Limité à 10 personnes. Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T18:30:00+02:00 – 2023-07-31T20:00:00+02:00

2023-07-31T18:30:00+02:00 – 2023-07-31T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/