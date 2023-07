Village des Fadas du Monde. Le sunset électro des Fadas Village des Fadas du Monde Martigues, 30 juillet 2023, Martigues.

Présentation

18h – Tsunami Banana

Tsunami Banana c’est un duo de Djeuses à paillettes qui aiment faire bouger les booties sur le Dancefloor.

Sélection musicale Iodée qui donne la banane et fait Chalouper toutes les générations.

Viens Briller sous la boule à facettes !

21h – Téo MALDONADO

Un artiste français qui évolue dans la musique électronique dans le sud de la France depuis son plus jeune âge.

Il a réussi à créer son propre style de musique en s’inspirant du groove « good vibe » d’Ibiza et de la Deep Techno de Berlin.

Cette griffe lui permet de jouer sur les plus belles scènes de la région comme le Dock des Suds, le Deltafestival, le Chapiteau, la place Descanailles…

Il a rejoint le collectif Techno Dayz en 2022 et developpe des événements réussis à la place des Canailles avec Rohm. Depuis 2 ans, il enflamme la scène Mer de Sable du Delta Festival à Marseille.

22h – ROHM

ROHM est un artiste de musique électronique de Martigues, une ville située dans le sud de la France, près de Marseille.

Passionné par les sons captivants et électriques.

ROHM crée de la musique dans un univers unique qui est un mélange de sonorités spatiales, émotives et entrainantes.

Il croit que la musique est un moyen puissant de connecter les gens, il veut que son public ressente cette connexion lorsqu’il se produit sur scène.

Avec une solide éthique de travail et une volonté constante d’amélioration, ROHM est prêt à conquérir les dancefloors et à laisser sa marque sur l’industrie musicale.

La sortie de son EP « Lose Control » (le 26 mai 2023) représente l’univers éclectique mais unique du projet Rohm.

Le Clip du morceau phare de l’EP intitulé « Lose Control » sera disponible sur Youtube le 16/07/23, il expliquera la perception de Rohm de l’expression « Lose Control ».

Il prépare un prochain EP pour Octobre et un Live Set Ableton dans la foulée.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T18:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

