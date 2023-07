Village des Fadas du Monde. Karaoké avec FUN LIVE Village des Fadas du Monde Martigues, 29 juillet 2023, Martigues.

Village des Fadas du Monde. Karaoké avec FUN LIVE Samedi 29 juillet, 21h30 Village des Fadas du Monde Gratuit

Fun Live est votre groupe pour passer un excellent moment. Fini les karaokés sur bande son. Notre concept : faire chanter les participants dans les conditions d’un vrai concert !

Trois musiciens professionnels et expérimentés vous accompagneront sur scène. Ils vous feront découvrir l’énergie et la sensation d’un vrai concert !

C’est comme un karaoké mais en mieux !

Fondé en 2019, Fun Live est un trio aux influences multiples (rock, funk, pop, hip-hop, variété française et internationale), et à l’objectif simple : rendre accessible à tous de vivre la magie de la scène !

Fun Live fait constamment évoluer son répertoire international et multi-générationel pour satisfaire les envies du plus grand nombre. Les chanteurs choisissent les tubes qu’ils veulent interpréter, et deviennent à tour de rôle la star du groupe !

À la guitare, aux choeurs et au chant, Phil est l’allié des chanteurs qui viennent s’aventurer avec le groupe. Il les accompagne et les aide à donner le meilleur d’eux mêmes. Guitariste polyvalent, c’est l’atout mélodique du groupe.

Fort de ses 20 ans d’expérience musicale, Nico apporte une vision musicale précieuse pour arranger les morceaux divers et variés pour le trio. Il est le bassiste et l’animateur du groupe.

À la batterie, Jean « tient la baraque », comme on dit. Ses diverses collaborations dans l’univers musical, et son intérêt pour une multitude de styles, font de Jean un batteur polyvalent et solide.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T21:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:30:00+02:00

