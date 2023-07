Village Fadas du Monde. Concert Basela – Ya Lawz Village des Fadas du Monde Martigues, 29 juillet 2023, Martigues.

Village Fadas du Monde. Concert Basela – Ya Lawz Samedi 29 juillet, 20h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Chansons de résistance de la tradition palestinienne et des chansons d’amour et d’accueil du Levant, notamment de Syrie et du Liban.

Basela a commencé le chant et la musique (principalement Daf et Darbouka) en France il y a neuf ans, après une longue vie d’enseignante en Syrie comme réfugiée palestinienne.

Claudio débarque à Marseille de Sicile pour poursuivre sa recherche scientifique avec un doctorat. Ici il découvre l’oud

Bassem est un musicien d’origine palestinienne. (violon), compositeur et enseignant en culturologie à Moscou jusqu’à son départ de Russie.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T20:00:00+02:00 – 2023-07-29T21:00:00+02:00

