Village des Fadas du Monde. M’AS GOUNFLA – SOON COME – NONO ET LES POTOS Vendredi 28 juillet, 21h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

M’AS GOUNFLA

Le M’as Gounfla est un groupe de Reggae formé en 2014, dont les membres résident entre Port de Bouc (Saint-Jean), Istres (Le Ranquet) et Martigues.

Il est constitué des membres suivants : Sélass,chant/percussion – Jill, chœurs – Betty, chœurs/percussions – Émilio, guitare soliste – Franck, guitare rythmique – Lorrie, claviers – Vincent, percussions – Marc, basse – Sylvain, batterie/chœurs.

SOON COME

Le groupe de reggae Soon Come regroupe des musiciens amateurs d’horizons musicaux différents (pop rock, musique française, folk, et reggae quand même), avec tous l’envie de jouer sur scène, de partager de l’amitié, des émotions, de vivre un projet musical fait de petits challenges.

Cette diversité amène un reggae qui n’est pas celui des puristes, et qui ne craint pas de revisiter les morceaux. Le groupe propose un répertoire rassemblant des standards classiques (Bob Marley, Third World, Steel Pulse) mais aussi des morceaux contemporains (Bruno Mars, Damian Marley, Raging Fyah).

NONO ET LES POTOS

Plus que des reprises, c’est une véritable appropriation des plus grands titres du reggae auxquels se mêlent quelques pépites du meilleur de la soul. NLP marque de son empreinte personnelle nos morceaux préférés. Après le concert, on ne les écoute plus comme avant. Du cover de talent servi par un son reconnaissable entre tous avec des musicos qui savent transmettre leur plaisir de jouer ensemble.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T21:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00