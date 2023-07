Village des Fadas du Monde. Quand le vent nous donne son énergie. Les Petits Débrouillards Village des Fadas du Monde Martigues, 28 juillet 2023, Martigues.

Présentation

Quand le vent nous donne son énergie.

De tous temps, la quête d’énergie a été une préoccupation pour les hommes. Aujourd’hui, la plupart de nos actions quotidiennes nécessite de l’énergie, or celles-ci sont au cœur de nombreux questionnements : raréfaction, réchauffement climatique, déperdition ou sur-consommation, difficulté d’accès, précarité… autant de problématiques qui font entrer les humains d’aujourd’hui dans l’aire de l’optimisation et de la sobriété énergétique.

Cependant en parallèle de ces constats, les sciences et techniques avancent à grand pas vers des solutions. La méditerranée est une des solutions pour l’installation d’éoliennes offshore, permettant ainsi la production d’énergie « propre ».

À travers une exposition, des expériences, des jeux et construction, les participants vont venir s’interroger sur le sujet et tenter d’y répondre collectivement ou individuellement.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00