Village des Fadas du Monde. « Rand’eau douce » – Randonnée Ski Découverte Jeudi 27 juillet, 17h00 Village des Fadas du Monde Gratuit, sur inscription

Présentation

Randonnée pédestre et patrimoine sur le thème de l’eau douce à Martigues. Un guide et quelques supports photographiques vous expliqueront l’histoire des fontaines, puits et lavoirs existants ou ayant existés.

Information pratiques

Départ : Fontaine du jardin de Ferrières à 17h

Distance : 8 km

Durée : 4h avec de nombreuses haltes

Nombre de personnes acceptées : 20

À partir de 14 ans

Obligations : port de chaussures fermées, eau, protection pour le soleil.

Inscription au 04 42 10 82 90

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442108290 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T17:00:00+02:00 – 2023-07-27T21:00:00+02:00

