Village des Fadas du Monde. « Initiation au longe-côte/marche aquatique » – Randonnée Ski Découverte
Jeudi 27 juillet, 09h30
Village des Fadas du Monde

Présentation
La discipline de longe-côte consiste à marcher dans l'eau avec un niveau d'immersion entre le nombril et La poitrine.

Informations pratiques
Départ : poste de secours de Ferrières à 9h30

Durée : 1h avec de nombreuses haltes

Nombre de personnes acceptées : 12

À partir de 18 ans

Obligations : port de chaussures pouvant aller dans l’eau

Inscription au 04 42 10 82 90 Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442108290 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T09:30:00+02:00 – 2023-07-27T10:30:00+02:00

