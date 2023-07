Village des Fadas du Monde. « Sortie croquis aquarelle » – Association Esprit Carnets Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde. « Sortie croquis aquarelle » – Association Esprit Carnets Village des Fadas du Monde Martigues, 27 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. « Sortie croquis aquarelle » – Association Esprit Carnets 27 juillet et 3 août Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Nous sommes une association loi 1901 créée en 2008. Nous regroupons des amateurs de dessin et peinture sur le vif pour réaliser des carnets de dessins et des carnets de voyages, nos thèmes sont diversifiés (évènements, lieux de vie, villes, villages, sites, bords de mer etc…). Nous vous proposons de dessiner avec nous durant 2 heures le village des Fadas du Monde et ses alentours, l’étang de Berre, le théâtre de verdure, la ville avec ses ponts.

Un minimum dans l’approche du dessin est requis si vous désirez passer un bon moment, car l’association ne donnera pas de cours ; elle vous accompagnera et vous délivrera des conseils si vous le désirez. 6 adultes maximum

Matériel pour l’activité fourni si besoin

Sur inscription au 04 42 10 82 90 Informations pratiques : Penser à se munir d’eau, de chapeau et si possible d’un siège pliant (style pêcheur) Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T09:00:00+02:00 – 2023-07-27T11:30:00+02:00

2023-08-03T09:00:00+02:00 – 2023-08-03T11:30:00+02:00 Luis Terruel Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/