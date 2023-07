Village des Fadas du Monde – Rencontre/débat « Culture de Paix » Village des Fadas du Monde Martigues, 26 juillet 2023, Martigues.

Village des Fadas du Monde – Rencontre/débat « Culture de Paix » Mercredi 26 juillet, 18h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Décret de l’ONU : « La culture de Paix est un ensemble de valeurs, d’attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejette la violence et veut prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes et en résolvant les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation entre les personnes, les groupes et les nations. »

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T18:00:00+02:00 – 2023-07-26T20:00:00+02:00

2023-07-26T18:00:00+02:00 – 2023-07-26T20:00:00+02:00