Village des Fadas du Monde – « Prête ta main à la Paix » Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde – « Prête ta main à la Paix » Village des Fadas du Monde Martigues, 26 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde – « Prête ta main à la Paix » Mercredi 26 juillet, 10h00 Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Viens peindre l’empreinte de ta main sur la banderole du mouvement de la Paix pour défendre et cultiver la Paix. Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/