Village des Fadas du Monde. Concert Le Tchapaclan Mardi 25 juillet, 21h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Le Tchapaclan vous invite à un voyage musical poétique et festif. Avec des textes remplis d’images, une musique riche de mélodies entêtantes et de rythmes entrainants, ce duo d’artistes multiinstrumentistes vous embarquera au grès de leurs chansons dans un univers singulier.

Un univers où la guitare et l’accordéon rencontrent l’électronique, où l’imaginaire percute le réel, où l’errance s’accroche au rire.

Ils sont prêts, ils vous attendent. Vous n’avez plus qu’à embarquer !

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T21:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

