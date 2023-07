Village des Fadas du Monde. « Martigues, un cinéma à son image » – Balade ciné-vélo – Cie l’Ombre Folle et Les Vélos des Étangs Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Nombre de films qui y ont été tournés ont été influencés par l’histoire, la personnalité de cette ville multiple, aux confins du sauvage et de l’industrie.

C’est ce que nous allons tenter d’explorer au cours de cette balade écrite et animée par Jean-Marc Zanaroli et encadrée par les bénévoles de l’association Les vélos des étangs.

Nous évoquerons quelques films parmi les centaines qui ont été tournés ici. Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 10 82 90

2023-07-25T21:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

