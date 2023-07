Village des Fadas du Monde. M. FRANÇOIS de Florian Méheux Village des Fadas du Monde Martigues, 25 juillet 2023, Martigues.

Présentation

Un mât chinois, une chaise, une petite table, des tapis, un journal, une bouteille et un verre d’eau. Le décor est posé, c’est la maison de Mr François. Lorsqu’ un spectacle de rue s’invite dans une salle, un nouvel espace de liberté s’offre à lui. Mr François aussi touchant que fragile mettra toute sa force pour séduire son public. Entre désordre poétique, défis burlesques et acrobaties verticales, il embarque le spectateur dans sa quête et son questionnement face à une actualité récurrente. Attention : rencontre sensible !

Informations pratiques

Durée : 25 mn

Tout public, à partir de 5 ans

En savoir plus

Artiste de Rue et de Cirque depuis une vingtaine d’années, Florian Méheux s’installe depuis une quinzaine d’années à Marseille. Il intègre l’équipe du Rire Médecin à la Timone en 2010 et collabore sur plusieurs spectacles notamment avec Archaos et Cahin-Caha. Mr François est une co-création avec Orit Nevo de la compagnie ON (Israël) pour le Bat Yam Theatre and art in the street festival en 2015.

Voir le teaser

2023-07-25T20:30:00+02:00 – 2023-07-25T20:55:00+02:00

