Village des Fadas du Monde. Les PeTiTs FaDoLiS – Cie Les Ponts Levants Théâtre 25 juillet – 4 août Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Vous êtes tous invités aux interventions de la Cie Les Ponts Levants Théâtre surtout si vous ne vous êtes jamais demandé comment ne pas devenir chèvre ?

Comment devenir fort comme un boeuf ? Comment se perdre et revenir à ses moutons ; tourner en bourrique, parler aux arbres ? Passer du coq à l ‘âne ? Crier au loup, devenir un drôle d’oiseau ?

Vous pourriez aussi apprendre comment on fait les bébés, avant qu’ils soient des oeufs ?

Comment grand-mère a le cafard dans le sang.

Il se peut aussi que si vous éteigniez vos portables, vous ayiez le bourdon ou vous preniez la mouche ou pire vous riez comme une baleine ?

Grandes questions de savoir-vivre à l’usage des GrAndS et PeTiTs FaDoLiS !

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T17:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:00:00+02:00

2023-08-04T17:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:00:00+02:00