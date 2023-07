Village des Fadas du Monde. Table ronde « Espoirs de paix en Colombie » Association France Amérique Latine Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Village des Fadas du Monde. Table ronde « Espoirs de paix en Colombie » Association France Amérique Latine Village des Fadas du Monde Martigues, 25 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Table ronde « Espoirs de paix en Colombie » Association France Amérique Latine Mardi 25 juillet, 10h00 Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation La Colombie ce n'est pas seulement de la musique, car elle est dans une très grave situation après des décennies de guerres intérieures.

Mais le nouveau président, Gustavo Petro, dans son projet de « grand accord national de paix totale », a validé la négociation avec les derniers combattants, tout en proposant d’importantes réformes fiscales et sociales, ainsi que l’application des anciens accords de paix de 2016 avec redistribution d’une partie des terres. Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

