Village des Fadas du Monde. Yoga pour tous Village des Fadas du Monde Martigues, 25 juillet 2023, Martigues.

Présentation

Le Hatha Yoga est une invitation à visiter le corps dans sa globalité. Dans ces séances, vous apprendrez à relâcher les tensions musculaires inutiles. Les postures libèrent en profondeur les articulations pour retrouver plus d’aisance dans le mouvement. L’exploration du souffle selon des rythmes et techniques spécifiques vous conduira naturellement à trouver un mental centré et calme.

Débutants bienvenus – prévoir une tenue confortable un tapis de yoga (si vous en avez).

Benjamin Ferrero – Enseignant diplômé de Hatha Yoga.

www.association-ananda.org

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T07:45:00+02:00 – 2023-07-25T09:00:00+02:00

2023-08-04T07:45:00+02:00 – 2023-08-04T09:00:00+02:00