Village des Fadas du Monde. Dj Eddy de Mart Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Village des Fadas du Monde. Dj Eddy de Mart Village des Fadas du Monde Martigues, 24 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Dj Eddy de Mart Lundi 24 juillet, 22h30 Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Venant tout droit de Marseille, Eddy De Mart apporte une vague de chaleur dans chacun de ses sets. Avec de solides bases en percussion africaines, il n’hésite pas à décrocher ses platines pour accompagner ses mix au djembe.

II varie entre différents styles tels que l’afro-house, la deep-afro ou encore la tech-house à travers lesquels il se retrouve. Egalement producteur, il a sorti un EP intitulé Maya dans lequel il vous fait voyager sur les côtes mexicaines.

Aujourd’hui, Eddy de Mart travaille sur de nouveaux projet prévu pour cette année. Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T22:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-24T22:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Village des Fadas du Monde Martigues

Village des Fadas du Monde Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/