Village des Fadas du Monde. Charline and the King Village des Fadas du Monde Martigues, 24 juillet 2023, Martigues.

Village des Fadas du Monde. Charline and the King Lundi 24 juillet, 20h00 Village des Fadas du Monde Gratuit

Présentation

Même si « Charline » est née dans une atmosphère musicale très fréquentées par des musiciens de tous bords, mais où le jazz avait une place prépondérante.

Passionnée de danse et de rythmes très colorées, Charline a souhaité une fois arrivée à maturité, faire de la de la scène, et créer un doux mélange entre le jazz et les musiques afro-cubaines, funky et soul qui parfois la mettent en transe.

Le résultat a dépassé ses espoirs. Qualifiée pour apparaitre dans l’émission The Voice 2013, il y a quelques mois, la petite factrice, employée de la Poste, a électrisé TF1 lors de ses passages, parvenant à récolter 8 millions de vues sur la toile.

Débordante d’énergie, sa générosité sur scène est plus qu’évidente.

Sa voix large et puissante fait le reste sur des oeuvres signées Imany, Mailey Cyrus, Ayo, Amy Winehouse, Lauryn Hill ou Nekkaa.

Elle sera accompagnée de Rémy Abram fougueux saxophoniste international, Christophe Hanotin aux claviers et Serge Aquilina à la batterie.

Voir le teaser

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

