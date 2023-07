Village des Fadas du Monde. OUVERTURE DU VILLAGE Village des Fadas du Monde Martigues, 24 juillet 2023, Martigues.

Présentation

Oyé oyé Fadas de tous bords, de tous poils et de tous pays !

L’été est là, et avec lui, l’expérimentation la plus fadade depuis l’invention du mot FADA !

« Qui dit fada dit vent, et qui dit vent dit cerf volant !! » (Fadoli 1er – 1654)

Tous les vents mènent au village des Fadas du Monde (mais surtout le mistral quand même), alors pour fêter l’ouverture du village, fabrique ton cerf volant et amène-le avec toi pour prendre possession de cette Zone À Détendre et défendre fièrement les couleurs de la fadaderie.

Pour cela, tu peux t’aider du tuto, ou bien laisser voguer ta folie créatrice !

Retrouvons-nous LUNDI 24 JUILLET à 18h30 sur la place des Aires.

Si tu n’as pas eu le temps de fabriquer ton objet volant, pas de souci ! Un atelier de fabrication sera mis à ta disposition au village des Fadas du Monde, de 9h à 12h et de 17h à 18h.

Alors laisse s’exprimer le fada qui est en toi et ramène-toi, seul ou en groupe !

Un fada peut en cacher un autre…

Cette cérémonie d’ouverture sera suivie

d’un concert de Charline and the King, avec un joyeux mélange de jazz, de musiques afro-cubaines, de funk et de soul.

d’un concert de Medusa, avec sa cumbia endiablée qui nous embarquera dans la danse.

et d’un set de DJ Eddy de Mart, alliant afro-house, deep-afro ou encore tech-house.

Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T18:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

