Martigues Village des Fadas du Monde. Méditation / massages Village des Fadas du Monde Martigues, 24 juillet 2023, Martigues. Village des Fadas du Monde. Méditation / massages 24 – 27 juillet Village des Fadas du Monde Gratuit Présentation Le massage Holistique Thai est un massage qui approche l’être dans sa globalité. Je touche la personne dans ses différentes dimensions : physique, sensorielle, émotionnelle, mentale et spirituelle. C’est un massage basé sur une vision énergétique consistant à exercer des pressions sur des points précis parcourant les lignes énergétiques, les méridiens. « Le corps et l’esprit font partie d’une même cybernétique » Sonia Moussaid Village des Fadas du Monde Place des Aires, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://msoniacontact.wixsite.com/monsite »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Village des Fadas du Monde Adresse Place des Aires, 13500 Martigues Ville Martigues

