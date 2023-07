Village des Fadas du Monde. Exposition « Soigner local » de Rabah Mosbah Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Présentation « Soigner local » est une invitation à la découverte des activités de l'Association des Tradipraticiens de Bignona en Casamance au sud du Sénégal.

403 tradi-thérapeutes soignent, diagnostiquent, préviennent les maladies ou préservent la santé des sénégalais avec leur pharmacopée locale élaborée avec leur écosystème naturel.

403 tradi-thérapeutes soignent, diagnostiquent, préviennent les maladies ou préservent la santé des sénégalais avec leur pharmacopée locale élaborée avec leur écosystème naturel.

La médecine traditionnelle est au Sénégal le premier recours de soin en matière de santé pour 80 à 85 % de la population. Les tradipraticiens sauvegardent des traditions de soins populaires et préservent ainsi les ressources phyto-thérapeutiques.

