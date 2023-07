Village des Fadas du Monde. Atelier « Fabrique ton cerf-volant » Village des Fadas du Monde Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Village des Fadas du Monde. Atelier « Fabrique ton cerf-volant »

Lundi 24 juillet, 09h00, 17h00

Gratuit

Présentation

Si tu n'as pas eu le temps de fabriquer ton objet volant pour la fête d'ouverture prévue à 18h30, pas de souci !

Un atelier de fabrication est mis à ta disposition au village des Fadas du Monde.

Alors laisse s’exprimer le fada qui est en toi et ramène-toi, seul ou en groupe !

Un fada peut en cacher un autre…

Village des Fadas du Monde
Place des Aires, 13500 Martigues
Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

