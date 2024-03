VILLAGE DES ENFANTS- LE PLUS GRAND PARC DE STRUCTURES GONFLABLES DE LA RÉGION Béziers, jeudi 11 avril 2024.

Venez découvrir le plus grand parc de structures gonflables. Dés 1 ans

Venez découvrir le plus grand parc de structures gonflables de la région ! le Village des Enfants ouvre ses portes pour des journées remplies d’amusement et de jeux. Avec plus de 3000m² de jeux gonflables géants, il y en aura pour tous les âges !

Pour tous les âges à partir de 1 an !

Restauration disponible sur place

Pour une journée inoubliable en famille ou entre amis, venez nombreux au Village des Enfants de Béziers ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:00:00

fin : 2024-04-11 18:00:00

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

