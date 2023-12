Village des enfants du monde Le 360 Paris Music Factory Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Au Festival Au Fil des Voix, les enfants et leurs parents sont conviés à une journée de fête dédiée à l’exploration des cultures du monde à travers une programmation riche et participative. L’objectif ? Offrir à tous une immersion dans diverses pratiques artistiques, ouvrant les portes sur des cultures venues des quatre coins du globe. Une expérience immersive où la musique, les danses et les traditions se rencontrent pour créer une journée culturelle captivante.

Cet événement exceptionnel est accessible à tous, dans un esprit de partage et d’inclusion. L’entrée estlibre (avec participation libre), permettant à chacun de vivre une journée d’émerveillement et dedécouvertes, où la diversité artistique devient le fil conducteur d’un voyage inoubliable autour du monde.

Programmation de cette quatrième édition qui aura lieu le samedi 27 janvier 2024 :

10H-12H : Atelier d’initiation à la danse et aux percussions congolaises par l’association T.A.L.A. (dès 3 ans)

14H30-15H30 : Conte musical du monde Ha Ya par la compagnie Veenem (dès 6 ans)

16H : Répétition ouverte de la chanteuse hongroise Zsuzsanna Varkonyi

L’association TALA proposera un atelier de danse congolaise de 2h pour les parents ainsi qu’un atelier de percussions de 1h pour les enfants. Les deux ateliers se rejoindront lors de la dernière demi-heure pour une présentation collective.

La compagnie Veenem proposera au public d’assister au conte musical Ha Ya. Un ensemble de plusieurs contes populaires africains réinterprétés, joués, chantés et dansés par la conteuse, aux rythmes d’instruments de musique tels que le balafon, le djembé et la kora.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.aufildesvoix.com/le-village-des-enfants-du-monde/ +33147536868 developpement@aufildesvoix.com https://www.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/le-village-des-enfants-du-monde/

Au Fil des Voix