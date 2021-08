Paris Parvis de l'Hôtel de Ville Paris Village des “Chiens héros” Parvis de l’Hôtel de Ville Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cet événement national a pour objectif de mettre en lumière l’aide et le soutien que les chiens apportent à l’Homme dans de nombreux domaines et de les honorer publiquement pour le travail qu’ils accomplissent au quotidien à nos côtés. Des animations se dérouleront toute la journée sur un ring central sécurisé.

Entrée libre, plus d’informations à venir

Evenement réunissant une dizaine d'organismes travaillant avec des chiens, dont la Douane française !

