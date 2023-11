Objat fête Noël: spectacle de marionnettes Village des chalets Objat, 27 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont un spectacle de Marionnettes « Youpi c’est Noel ».

Offert par l’Eco Piscine

Présence du Père Noel

A 15h30 au Village des Chalets.

Gratuit.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:30:00. .

Village des chalets

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas. A variety of activities are on the program, including a puppet show entitled « Youpi c?est Noel ».

Offered by the Eco Piscine

Presence of Santa Claus

At 3:30pm in the Village des Chalets.

Free

Como cada año, Objat celebra la Navidad. El programa incluye diversas actividades, entre ellas un espectáculo de marionetas titulado « Youpi c?est Noel ».

Ofrecido por la Eco Piscine

Papá Noel estará presente

A las 15.30 h en el Chalet Village.

Gratis

Wie jedes Jahr wird in Objat Weihnachten gefeiert. Auf dem Programm stehen verschiedene Animationen, darunter ein Puppentheaterstück « Youpi c’est Noel ».

Angeboten vom Eco Piscine

Anwesenheit des Weihnachtsmanns

Um 15:30 Uhr im Dorf der Chalets.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-23 par Brive Tourisme