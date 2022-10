Laurent Febvay au Garage Valence Catégories d’évènement: Drme

Valence

Laurent Febvay au Garage, 25 octobre 2022, Valence. Laurent Febvay au Garage



2022-10-25 20:00:00 – 2022-10-25 EUR 12 12 Vous l’attendiez, il est là !



Après avoir fracassé ses spectateurs lors de tous ses passages sur les Comedy Club du Garage, il vient jouer son spectacle pour une date unique le 25 octobre. Laurent Febvay vous donne rdv au Garage le 25 octobre ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drme Chalet du Père Noël Bouevard Bancel Ville Valence lieuville Chalet du Père Noël Bouevard Bancel Valence Departement Drme

Valence Valence Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Laurent Febvay au Garage 2022-10-25 was last modified: by Laurent Febvay au Garage Valence 25 octobre 2022 Bouevard Bancel Chalet du Père Noël Valence Drme Drme Valence

Valence Drme