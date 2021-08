Joinville-le-Pont Place du 8 mai Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Village des Associations Place du 8 mai Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Place du 8 mai, le samedi 4 septembre à 10:00

Moment festif de la rentrée, lieu de rencontre incontournable entre les associations et les Joinvillais en recherche d’activités, la Ville organise comme chaque année, lors du premier weekend de septembre, son traditionnel Village des Associations. Pour cette édition 2021, le contexte épidémique n’est pas encore maitrisé et les consignes sanitaires locales et nationales seront donc mises en application sur cet évènement : présentation obligatoire d’un pass sanitaire pour les associations comme les visiteurs, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, distributeurs de gel hydro-alcoolique… En parallèle, les associations retrouveront toutes, la Place du 8 mai 1945, et un programme d’animations viendra ponctuer la journée ! Pour les petits et grands gourmands, un espace restauration sera également aménagé sur la manifestation.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Pour une rentrée pleine d'activités !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

