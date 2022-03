Village des associations : “Ensemble pour l’égalité” square charles De Gaulle Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Aux côtés des associations du territoire qui oeuvrent contre toutes les formes de discriminations, en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle le Département propose ce Village « Ensemble pour l’égalité » pour échanger avec le public autour des discriminations et présenter les actions développées en Haute-Garonne.

Entrée libre et gratuite

A la rencontre des associations, partenaires du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui luttent contre toutes les formes de discriminations.

2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T18:00:00

