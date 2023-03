DECOUVERTE D’UN ATELIER DE MAROQUINERIE village des artisans d’art Vallon-Pont-d'Arc Catégories d’Évènement: Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc

DECOUVERTE D’UN ATELIER DE MAROQUINERIE village des artisans d’art, 29 mars 2023, Vallon-Pont-d'Arc. DECOUVERTE D’UN ATELIER DE MAROQUINERIE 29 mars – 2 avril village des artisans d’art Depuis début janvier 2022, j’ai ouvert mon atelier au Village d’Artisans d’Art à Vallon Pont d’Arc.

Tout mon projet est construit bien sûr autour du cuir, matière noble, mais dans une démarche éco-responsable en proposant des produits uniques ou en série limitée, avec un style propre à sa créativité, mais aussi résistants au temps dans une volonté de frein à la surconsommation.

Toute une histoire se raconte derrière un sac, un porte carte, un portefeuille, il existe une multitude d’étapes faites par la main de l’artisan ….. De la découpe du cuir, de l’assemblage, du parage, de la teinture de tranches et du bichonnage, beaucoup d’étapes sont nécessaires pour réaliser un article de maroquinerie. Proposition d’initiation découverte à la couture point sellier en confectionnant un petit article de décoration en cuir .

Réservation obligatoire au 07 80 10 11 61

Atelier de 2 heures pour 2 personnes maximum de + de 12 ans village des artisans d’art 1 rue du Miarou Vallon-Pont-d’Arc 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « artisanartcuirvallon07@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0780101161 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T16:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Cuir Couture sellier Maryline CAILLAT

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Autres Lieu village des artisans d'art Adresse 1 rue du Miarou Ville Vallon-Pont-d'Arc Departement Ardèche Lieu Ville village des artisans d'art Vallon-Pont-d'Arc

village des artisans d'art Vallon-Pont-d'Arc Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallon-pont-d'arc/

DECOUVERTE D’UN ATELIER DE MAROQUINERIE village des artisans d’art 2023-03-29 was last modified: by DECOUVERTE D’UN ATELIER DE MAROQUINERIE village des artisans d’art village des artisans d'art 29 mars 2023 Vallon-Pont-d'Arc village des artisans d'art Vallon-Pont-d'Arc

Vallon-Pont-d'Arc Ardèche