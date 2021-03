Barfleur Barfleur Barfleur, Manche Village des antiquaires Barfleur Catégories d’évènement: Barfleur

Manche

Village des antiquaires, 22 août 2021-22 août 2021, Barfleur. Village des antiquaires 2021-08-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 18:00:00

Barfleur Manche Plus grand salon d’antiquaires du Cotentin, village de 40 tentes sur le port de Barfleur, bar.

Entrée gratuite. barfleurartetpatrimoine@gmail.com +33 6 80 66 54 54 Plus grand salon d’antiquaires du Cotentin, village de 40 tentes sur le port de Barfleur, bar.

Détails Catégories d’évènement: Barfleur, Manche Autres Lieu Barfleur Adresse Ville Barfleur