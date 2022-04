Village des 48h de l’Agriculture Urbaine x Franquette Agronaute (L’) – Ferme urbaine, 14 mai 2022, Nantes.

2022-05-14

Horaire : 11:00 02:00

Gratuit : non Entrée prix libre. Sur inscription pour certaines animations : www.les48h.fr

Samedi 14 mai 2022, le village 48h revient une nouvelle fois à l’Agronaute avec une programmation aux petits oignons : de 11h à 19h :Pop-up Franquette : Le très cool festival de la street food nantaise s’installera dans les serres de L’Agronaute et on va se régaler ! 5 restaurateurs vont ravir vos papilles avec des plats inédits 100 % produits locaux.Des ateliers gratuits : liens d’inscription sur la page événement facebook Un atelier-conférence “L’économie de l’agriculture urbaine” à 15h30 – inscription sur weezevent Une vente de plantes. Des rencontres avec des autrices et auteurs du territoire aux projets inspirants. Des concerts et dj sets de 17h30 à 2h. Dans le cadre de la 6e édition nantaise du festival des 48h de l’agriculture urbaine (samedi 14 et dimanche 15 mai 2022) Retrouvez le programme complet du festival sur www.les48h.fr Pour suivre l’évènement sur Facebook, c’est par ici : Les 48h de l’agriculture urbaine Nantes Un festival organisé par Nantes Ville Comestible et La SAUGE.

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr