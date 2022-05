Village départ du 4L Trophy Biarritz, 4 mai 2022, Biarritz.

Village départ du 4L Trophy Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz

2022-05-04 – 2022-05-05 Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du 4 au 5 mai Biarritz accueille le village départ du 4L Trophy.

Plus de 1 200 équipages, soit 2 400 participants issus de plus de 1200 écoles, vont s’élancer pour la 23ème édition du 4L Trophy depuis Biarritz – Halle d’Iraty – à bord de la mythique 4L.

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 11 jours de 5 au 15 mai et près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc.

Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant sportif et solidaire d’Europe.

Du 4 au 5 mai Biarritz accueille le village départ du 4L Trophy.

Plus de 1 200 équipages, soit 2 400 participants issus de plus de 1200 écoles, vont s’élancer pour la 23ème édition du 4L Trophy depuis Biarritz – Halle d’Iraty – à bord de la mythique 4L.

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 11 jours de 5 au 15 mai et près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc.

Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant sportif et solidaire d’Europe.

Du 4 au 5 mai Biarritz accueille le village départ du 4L Trophy.

Plus de 1 200 équipages, soit 2 400 participants issus de plus de 1200 écoles, vont s’élancer pour la 23ème édition du 4L Trophy depuis Biarritz – Halle d’Iraty – à bord de la mythique 4L.

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 11 jours de 5 au 15 mai et près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc.

Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant sportif et solidaire d’Europe.

ORGANISATEUR

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz

dernière mise à jour : 2022-04-28 par