Village départ du 4L Trophy Rue de Pitchot Biarritz, mercredi 14 février 2024.

Village départ du 4L Trophy Rue de Pitchot Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du 4L Trophy du 15 au 25 février, Biarritz ville de départ les 14 et 15 février à la Halle d’Iraty.

Comme chaque année, plusieurs centaines d’étudiants prennent part au 4L Trophy, un raid mêlant aventure et action humanitaire.

Ce rallye humanitaire long de 6000 km se caractérise par des points essentiels: Réservé aux étudiants de 18 à 28 ans de l’enseignement supérieur et uniquement en Renault 4L.

Au-delà de la compétition et du dépaysement liés à la traversée du Maroc, le 4L Trophy est aussi un acte de solidarité et de générosité pour acheminer jusqu’au Maroc du matériel scolaire. .

Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@4ltrophy.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-15



