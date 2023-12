COURSE NATURE LA PLAINE-SUR-MER Village départ au niveau du terrain des Cirques La Plaine-sur-Mer Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique COURSE NATURE LA PLAINE-SUR-MER Village départ au niveau du terrain des Cirques La Plaine-sur-Mer, 21 janvier 2024, La Plaine-sur-Mer. La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:00:00

fin : 2024-01-21 Ne manquez pas la deuxième édition de cette course nature à La Plaine-sur-Mer !.

Ne manquez pas la deuxième édition de cette course nature à La Plaine-sur-Mer !

Organisée par l’association sportive de Montoir de Bretagne Team 3D, en partenariat avec l’Amicale du personnel communal de La Plaine-sur-Mer. Trois circuits au programme : Le Grand Plainais (26km) – départ 9h

Le Plainais (13km) – départ 9h15

Lepetit plainais (8km) – départ 10h de la plage de Port Giraud Départ: . Village départ au niveau du terrain des Cirques, derrière l’Espace sports et loisirs(attention sauf pour le 8km) Inscriptions et infos sur klikego.com

sur la page Facebook Team 3D Montoir-de-Bretagne Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Village départ au niveau du terrain des Cirques

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Code postal 44770 Lieu Village départ au niveau du terrain des Cirques Adresse Village départ au niveau du terrain des Cirques Ville La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Village départ au niveau du terrain des Cirques La Plaine-sur-Mer Latitude 47.15778 Longitude -2.19403 latitude longitude 47.15778;-2.19403

Village départ au niveau du terrain des Cirques La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plaine-sur-mer/