Conte et Cinema Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Rennes-le-Château Catégories d’Évènement: Aude

Rennes-le-Château Conte et Cinema Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Rennes-le-Château, 23 octobre 2023, Rennes-le-Château. Conte et Cinema 23 – 27 octobre Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château 950€ Ce séjour est organisé par l’Accueil Ados de Couiza, structure portée par l’AREP de Festes-St-André en partenariat avec la Communauté de Communes du Limouxin (à l’initiative de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Couiza), la CAF de l’Aude et du SDJES de l’Aude.

Il se destine aux jeunes de 10 à 17 ans inscrits à l’année à l’Accueil Ados Couiza.

Les jeunes rencontreront plusieurs intervenants différents, selon les activités et les thèmes qu’ils ont choisi pour le séjour.

Un temps de restitution public sera organisé à la Suite du séjour (04 novembre 2023)

Nous attirons l’attention de chacun sur le fait que le thème sera très en avant dans les activités choisies et le programme du séjour. Des temps différents sont toutefois aussi prévus, par exemple : jeux, balades, autres activités, veillée. Merci donc de bien prendre en compte cette dimension avant l’inscription afin d’éviter des déceptions. 1. Age des mineurs accueillis

De 10 à 17 ans.

2. Hébergement / Restauration

Hébergement en pension complète au centre de vacances Ribambelle à Rennes le Château. 3. Transport

Le transport de début et de fin de séjour sera assuré par les parents.

Pas de déplacements prévus pendant le séjour a priori. Village d’enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Les jendous, Rennes-le-Château 11190 Jendous Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 02 96 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00 Gwendal Lemercier Détails Catégories d’Évènement: Aude, Rennes-le-Château Autres Lieu Village d'enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Adresse Les jendous, Ville Rennes-le-Château Departement Aude Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Village d'enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Rennes-le-Château latitude longitude 42.910554;2.299086

Village d'enfants Ribambelle, 11190 Rennes le Château Rennes-le-Château Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes-le-chateau/